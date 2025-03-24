Глава банка БРИКС Руссефф подтвердила свое переизбрание на новый срок

Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф подтвердила, что её переизбрали на новый срок в качестве главы Нового банка развития (НБР) БРИКС, её слова приводит бразильская газета O Globo.
«Они (члены НБР — прим. ред.) выдвинули (мою кандидатуру — прим. ред.), и правление единогласно одобрило это решение», — сказала руководитель учреждения.
Руссефф также выразила мнение, что государства-члены БРИКС будут продолжать участие в совместных инвестиционных проектах вместо того, чтобы заниматься созданием единой валюты объединения.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин сообщил о планах по расширению функций НБР. Кроме того, он указал на значимость Нового банка развития БРИКС как альтернативы западным финансовым учреждениям. Глава государства подчеркнул, что Россия будет активно способствовать расширению возможностей банка, который должен стать главным инвестором для членов БРИКС и стран глобального Юга.