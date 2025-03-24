Глава банка БРИКС Руссефф подтвердила свое переизбрание на новый срок

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин сообщил о планах по расширению функций НБР. Кроме того, он указал на значимость Нового банка развития БРИКС как альтернативы западным финансовым учреждениям. Глава государства подчеркнул, что Россия будет активно способствовать расширению возможностей банка, который должен стать главным инвестором для членов БРИКС и стран глобального Юга.