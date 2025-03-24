В Госдуме рассказали, на что чаще всего жалуются россияне в сфере ЖКХ

Проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством — один из самых горячих вопросов среди россиян. Депутаты рассказали, на что чаще всего жалуются граждане. Об этом KP.RU сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
— Качество работы управляющих компаний обычно вызывает больше всего недовольства. Даже тарифы на коммуналку где-то на втором месте. И это уже многолетняя тема — как должна у нас выглядеть модель управления многоквартирным домом, — рассказала Разворотнева.
По словам эксперта, проблема в том, что за работой управляющих компаний никто по-настоящему не следит. Госжилинспекция проверяет их только по жалобам граждан. Если жалоб нет — никто не смотрит, как тратятся деньги и какие работы действительно проводятся.
Еще одна сложность — пассивность самих собственников жилья. Согласно Жилищному кодексу, именно они должны участвовать в собраниях, выбирать управляющую компанию и контролировать расходы. Но на практике многим не хватает знаний и времени, а кто-то просто не хочет этим заниматься.