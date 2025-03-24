Названы покупки, за которые банк может заблокировать карту

Блокировка банковских карт в магазинах чаще всего происходит из-за мер безопасности, например когда покупки на суммы, несвойственные для клиента. Об этом рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.