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Названы покупки, за которые банк может заблокировать карту

Блокировка банковских карт в магазинах чаще всего происходит из-за мер безопасности, например когда покупки на суммы, несвойственные для клиента. Об этом рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Банковские системы оснащены инструментами мониторинга транзакций для безопасности.

Блокировка банковских карт в магазинах чаще всего происходит из-за мер безопасности, например когда покупки на суммы, несвойственные для клиента. Об этом рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

«Блокировка в целях безопасности происходит после несколько неудачных попыток ввода ПИН-кода. Также блокировка карты возможна при превышении суммы покупки установленного лимита. Такие случаи встречаются, когда родители устанавливают ограничения на расходы детей», — объяснила финансистка агентству «Прайм».

Фрумина добавила, что банковские системы оснащены инструментами мониторинга транзакций, которые отслеживают географическое положение и частоту операций. Эти меры, хотя и могут временно ограничить клиентов, в первую очередь направлены на защиту их средств от мошенников.

Также некоторые банковские карты имеют региональные ограничения использования, которые обычно прописаны в договоре с банком или информации о карте. Например, в условиях международных санкций российская платежная система «МИР» испытывает ограничения на использование за пределами страны.