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В Красноярске на месте скандального бара «Облака» откроют новое заведение

Новый мьюзик-бар будет расположен в ТРЦ «Июнь».

Источник: unsplash.com

В Красноярске на месте скандального бара «Облака» откроется мьюзик-бар Baker Street. Об этом сообщает Telegram-канал «Главный по афише».

Судя по информации в тг, мьюзик-бар в ТРЦ «Июнь» откроется в следующее воскресенье, 30 марта.

Напомним, что бар «Облака» был закрыт в 2017 году и нередко попадал в криминальную хронику. К примеру, в 2014 году парень устроил стрельбу у входа в бар после того, как не прошел фейс-контроль.

Ранее сообщалось о том, что в центре Красноярска откроют ресторан в историческом здании.