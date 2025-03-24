В Красноярске на месте скандального бара «Облака» откроют новое заведение

В Красноярске на месте скандального бара «Облака» откроется мьюзик-бар Baker Street. Об этом сообщает Telegram-канал «Главный по афише».
Судя по информации в тг, мьюзик-бар в ТРЦ «Июнь» откроется в следующее воскресенье, 30 марта.
Напомним, что бар «Облака» был закрыт в 2017 году и нередко попадал в криминальную хронику. К примеру, в 2014 году парень устроил стрельбу у входа в бар после того, как не прошел фейс-контроль.
Ранее сообщалось о том, что в центре Красноярска откроют ресторан в историческом здании.