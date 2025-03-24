Новый карго терминал заработал в аэропорту Ташкента

С его открытием город Ташкент повысил свою привлекательность и шансы в борьбе за международные грузовые потоки. Новый карго терминал увеличивает грузовую пропускную способность в четыре раза и повысил уровень сервиса до общепринятого в мире стандарта, передает пресс-служба аэропорта.
Современный грузовой комплекс пропускной способностью 120 тыс. тонн в год расположился на территории в 5,2 га. Грузовой терминал имеет площадь 8,5 тыс. кв. м. и включает:
- холодильные и морозильные камеры для грузов, требующих поддержания определенного температурного режима;
- помещения для хранения растений и живых животных;
- помещения для ценных грузов;
- помещения для продовольственных грузов и медикаментов.
«Грузовые авиаперевозки в Узбекистане являются приоритетным направлением», — говорится в сообщении.