Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый карго терминал заработал в аэропорту Ташкента

20 марта в аэропорту столицы Узбекистана заработал новый карго терминал, сообщает Zakon.kz.

Источник: Uzairports

С его открытием город Ташкент повысил свою привлекательность и шансы в борьбе за международные грузовые потоки. Новый карго терминал увеличивает грузовую пропускную способность в четыре раза и повысил уровень сервиса до общепринятого в мире стандарта, передает пресс-служба аэропорта.

Современный грузовой комплекс пропускной способностью 120 тыс. тонн в год расположился на территории в 5,2 га. Грузовой терминал имеет площадь 8,5 тыс. кв. м. и включает:

  • холодильные и морозильные камеры для грузов, требующих поддержания определенного температурного режима;
  • помещения для хранения растений и живых животных;
  • помещения для ценных грузов;
  • помещения для продовольственных грузов и медикаментов.

«Грузовые авиаперевозки в Узбекистане являются приоритетным направлением», — говорится в сообщении.