Мэр Руслан Болотов проверил ход строительства КНС «Нижний бьеф»

Работы выполняет МУП «Водоканал» в рамках реконструкции напорного трубопровода от КНС-21 до Космического проезда.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин, министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин, директор МУП «Водоканал» Сергей Ващенко, сотрудники профильных комитетов мэрии и представители подрядной организации.
«Канализационно-насосная станция имеет четыре уровня. Два из них, которые находятся под землей, уже построены. Там располагаются основные подходы задвижек и очистителей. Сейчас возводим подходы канализационных сетей. В апреле закончим КНС в бетонном основании. Далее последуют отделка и монтаж технологического оборудования», — сообщил главе города главный инженер подрядной организации Антон Калашников.
Он рассказал, что с этого места начинается прокладка трубопровода через Байкальское кольцо по улице Ширямова до соединения с основным коллектором. Эти работы завершат к сентябрю. Далее организация приступит к пуско-наладочным работам, благоустройству территории и снятию ограничения движения на дорогах.
«Я понимаю, что неудобства для жителей в течение этого сезона еще будут. Прошу иркутян немного потерпеть. Впоследствии получим хорошую, подготовленную инженерную систему. Это та работа, которая делается на перспективу — 20−30 лет вперед, — отметил Руслан Болотов. — Также мы заканчиваем проектирование берегоукрепления Ангары в районе Лисихи. Подход к этим мероприятиям комплексный: в документе учли возведение КНС и строительство Байкальской развязки».
Мэр города подчеркнул, что строительство идет в графике и в декабре объект будет полностью сдан.
«Реконструкция напорного трубопровода от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС “Нижний бьеф” — это один из трех больших проектов, которые сегодня реализуются в Иркутске. Все они должны быть завершены в этом году. Перед нами стоит большая задача. Общая протяженность реконструируемых труб составляет около 12 километров. Строительство позволит решить проблемы нескольких микрорайонов: разгрузит центральные сети города и направит стоки на правобережные очистные сооружения», — сказал Александр Галкин.
Он отметил, что источником финансирования строительства участка от КНС до канализационного коллектора является Фонд национального благосостояния.
По информации пресс-службы мэрии, за последние семь лет МУП «Водоканал» реализовал крупный федеральный проект по реконструкции канализационно-очистных сооружений правого берега. Работы провели по федеральной программе «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» в установленные сроки. В результате мощность КОС увеличилась до 220 тысяч кубометров в сутки. Была создана многоступенчатая система, которая позволяет превращать сливы в воду, безопасную для природы. Следующие на очереди — очистные сооружения левого берега. До конца 2025 года предприятие планирует провести закупочные процедуры и уже в 2026-м приступить к реализации.