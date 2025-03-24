Мэр Руслан Болотов проверил ход строительства КНС «Нижний бьеф»

По информации пресс-службы мэрии, за последние семь лет МУП «Водоканал» реализовал крупный федеральный проект по реконструкции канализационно-очистных сооружений правого берега. Работы провели по федеральной программе «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» в установленные сроки. В результате мощность КОС увеличилась до 220 тысяч кубометров в сутки. Была создана многоступенчатая система, которая позволяет превращать сливы в воду, безопасную для природы. Следующие на очереди — очистные сооружения левого берега. До конца 2025 года предприятие планирует провести закупочные процедуры и уже в 2026-м приступить к реализации.