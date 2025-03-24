Сенатор предложила способы снижения цен на морепродукты

По ее словам, ограничения на вылов трески, пикши и палтуса в Баренцевом море, принятые на 54-й сессии Российско-Норвежской комиссии, а также полный запрет на добычу мойвы являются вынужденными мерами. Это приведет к росту цен на минтай, треску и другие популярные виды рыбы.
Ситуацию осложняет и провальный вылов лососевых: в 2023 году Камчатка добыла 649 тысяч тонн, а в 2024-м объем снизился в разы. Решение проблемы, по мнению сенатора, требует комплексного подхода, включающего развитие конкуренции и логистики. В частности, она предложила активнее использовать морские перевозки для доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы.
Также она уверена, что ситуацию можно исправить за счет развития аквакультуры, модернизации рыболовецкого флота и принятия господдержки для рыбаков.