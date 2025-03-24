Норильчанка засудила «МегаФон Ритейл» за навязанные услуги — ей выплатят почти 30 тысяч рублей

Однако, придя домой, норильчанка заметила, что переплатила целых 11 тысяч, купив навязанные услуги. Эти деньги ушли на подписки и программные обеспечения. Тогда она вернулась в магазин и потребовала возврата средств, но получила отказ. Покупательнице помогли специалисты Роспотребнадзора.