Норильчанка засудила «МегаФон Ритейл» за навязанные услуги — ей выплатят почти 30 тысяч рублей

Однако, придя домой, норильчанка заметила, что переплатила целых 11 тысяч, купив навязанные услуги. Эти деньги ушли на подписки и программные обеспечения. Тогда она вернулась в магазин и потребовала возврата средств, но получила отказ. Покупательнице помогли специалисты Роспотребнадзора.
После поданного иска суд постановил взыскать с АО «МегаФон Ритейл» 28 615,5 рублей, в том числе: за навязанные услуги — 11 077 рублей, неустойку — 5 000 рублей, моральный вред — 3 000 рублей, штраф — 9 538,5 рублей, рассказывают в ведомстве.