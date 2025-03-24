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Норильчанка засудила «МегаФон Ритейл» за навязанные услуги — ей выплатят почти 30 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На севере Красноярского края женщина купила в кредит телефон в одном из отделений «МегаФон Ритейл». Стоимость покупки составила чуть более 55 тысяч рублей.

Источник: НИА Красноярск

Однако, придя домой, норильчанка заметила, что переплатила целых 11 тысяч, купив навязанные услуги. Эти деньги ушли на подписки и программные обеспечения. Тогда она вернулась в магазин и потребовала возврата средств, но получила отказ. Покупательнице помогли специалисты Роспотребнадзора.

После поданного иска суд постановил взыскать с АО «МегаФон Ритейл» 28 615,5 рублей, в том числе: за навязанные услуги — 11 077 рублей, неустойку — 5 000 рублей, моральный вред — 3 000 рублей, штраф — 9 538,5 рублей, рассказывают в ведомстве.