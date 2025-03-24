Названы топ-20 самых дефицитных специалистов в Омске в 2025 году

По версии ресурса, самыми остродефицитными оказались врачи — на одну вакансию приходится лишь 0,5 резюме от кандидатов.
Не так просто работодателям оказалось найти дворников (0,8 резюме на вакансию), поваров, пекарей, кондитеров (1,4), агентов по недвижимости, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (по 1,6), фармацевтов-провизоров (1,7), агрономов (1,8), электромонтажников (2), слесарей, сантехников, товароведов (по 2,1), инженеров ПНР, медицинских представителей, главных врачей, заведующих отделением (по 2,3), продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, автослесарей, автомехаников (по 2,5), зоотехников (2,7), курьеров, медицинских сестер и братьев (по 2,8), а также машинистов и инженеров-электроников (по 3).
При этом аналитики отмечают, что на одну вакансию в Омской области на данный момент приходится в среднем 4,9 резюме, что говорит о «балансе» на рынке труда: норма для рынка труда — диапазон 4−7,9 резюме на вакансию.