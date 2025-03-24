Названы топ-20 самых дефицитных специалистов в Омске в 2025 году

Не так просто работодателям оказалось найти дворников (0,8 резюме на вакансию), поваров, пекарей, кондитеров (1,4), агентов по недвижимости, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (по 1,6), фармацевтов-провизоров (1,7), агрономов (1,8), электромонтажников (2), слесарей, сантехников, товароведов (по 2,1), инженеров ПНР, медицинских представителей, главных врачей, заведующих отделением (по 2,3), продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, автослесарей, автомехаников (по 2,5), зоотехников (2,7), курьеров, медицинских сестер и братьев (по 2,8), а также машинистов и инженеров-электроников (по 3).