Авиакомпания из Новосибирска получила штраф из-за отказа в перелете для пассажиров с билетами

Известно, что данный инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Компания отказалась перевозить 12 человек по рейсу «Новосибирск — Абакан». В прокуратуре рассказали, что это случилось из-за сбоя в системе бронирования и перерегистрации трансфертных пассажиров.