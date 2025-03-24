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Авиакомпания из Новосибирска получила штраф из-за отказа в перелете для пассажиров с билетами

В октябре 2024 года специалисты S7 отказали в воздушной перевозке 12 пассажирам с билетами на рейс «Новосибирск — Абакан».

Авиакомпания из Новосибирска S7 получила штраф за отказ в перелете для нескольких пассажиров с билетами. Об итогах проверки сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Известно, что данный инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Компания отказалась перевозить 12 человек по рейсу «Новосибирск — Абакан». В прокуратуре рассказали, что это случилось из-за сбоя в системе бронирования и перерегистрации трансфертных пассажиров.

Людей отправили на другом самолете, а генеральному директору компании внесли представление об устранении нарушений, авиакомпанию оштрафовали.