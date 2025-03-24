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Какой налог на землю заплатят казахстанцы в 2025 году

Владельцы земельных участков в Казахстане обязаны уплачивать земельный налог, размер которого зависит от категории земли, площади участка и его расположения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Налоговые ставки различаются для физических и юридических лиц, а также для разных типов населенных пунктов. Так, в городах республиканского значения сумма налога выше, чем в районных центрах и сельской местности.

При этом физлица, которые владеют земельными участками, не должны сами ничего считать — для них налог рассчитают сотрудники комитета государственных доходов, а вот юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, использующим землю для ведения бизнеса, сумму налога к уплате предстоит рассчитать самостоятельно.

Земельный налог взымается с лиц, которые владеют земельными участками не только на праве собственности, но и на праве постоянного и безвозмездного временного пользования. При расчете налогов учитывается категория земли, ведь от этого напрямую зависит налоговая ставка. Их также существует три типа: земли населенных пунктов (для жилой и коммерческой застройки), сельскохозяйственные земли и земли для промышленности и транспорта.

Населенные пункты

Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов регулируются статьей 505 Налогового Кодекса РК. Они рассчитываются за каждый квадратный метр и зависят от конкретного населенного пункта.

Первый пример расчета — жилой участок в городе

Допустим, у физлица есть земельный участок 10 соток (1000 м²) в Алматы. Согласно таблице, налоговая ставка для таких земель составляет 28,95 тенге/м². Налог составит: 1000 м² x 28,95 тенге = 28 950 тенге в год.

Другой пример — участок в небольшом городе

Возьмем для расчетов такой же участок (1000 м²), который находится в городе районного значения (например, в Арыси), ставка составит 5,02 тенге/м². Получается, заплатить придется: 1000 м² x 5,02 тенге = 5 020 тенге в год.

Еще один пример — домик в деревне

Рассмотрим участок в селе Заречном Костанайской области. Гражданин владеет участком 20 соток (2000 м2). Ставка для села составляет 0,48 тенге/м2. Выходит, что он заплатит: 2000 м² x 0,48 тенге = 960 тенге в год.

Интересно, но раньше владельцы квартир в многоквартирном доме тоже платили земельный налог, но их освободили от него с 2020 года. Его считали не напрямую для каждого владельца квартиры, а распределяли между всеми собственниками жилья пропорционально занимаемой площади.

Сельскохозяйственные участки

Перед рассмотрением того, сколько предстоит заплатить за сельскохозяйственные земли, важно знать такое понятие как баллы бонитета. В этом случае — это показатель плодородия почвы, который используется для оценки качества сельхозземель.

Чем выше балл, тем лучше почва подходит для выращивания сельскохозяйственных культур, и, соответственно, выше ее кадастровая стоимость. Бонитет определяется основными параметрами: механический состав почвы (суглинки, песчаники, чернозем и т. д.), содержание гумуса и питательных веществ, уровень кислотности почвы, водоудерживающая способность и дренажные характеристики.

Шкала бонитета варьируется от 0 до 100 баллов, где 0 — это непригодные для сельского хозяйства земли (например, пески, скалы или болота), 10−30 — это слабоплодородные земли (солончаки и песчаные почвы), 50−70 — почвы средней урожайности, 90−100 — самые плодородные черноземы.

В Казахстане налог на сельхозземли регулируется статьей 503 Налогового Кодекса и устанавливаются в расчете на один гектар, дифференцируются по качеству почв. Чем выше бонитет, тем выше кадастровая стоимость земли и, соответственно, налог. Также ставка отличается на земли степной и сухостепной зон от полупустынных, пустынных и предгорнопустынных.

Разница больше, чем в два раза. Если в первом случае при 50 баллах бонитета стоимость составляет 193 тенге, то во втором случае — 96,5 тенге. При 70 баллах стоимость различается еще больше — 410,1 тенге против 150,35 тенге.

Рассмотрим на примере. Два участка в Жамбылской области — степная зона, 100 гектаров. У одного фермера плодородная земля с высоким баллом бонитета — 80, у второго — менее плодородная земля на 30 баллов. Базовая ставка для первого составляет 554,85 тенге за один гектар. Значит: 100×554,85 = 55 485 тенге в год.

Для второго ставка всего 48,25 тенге за один гектар. Значит он заплатит: 100×48,25 = 4 825 тенге в год.

Важно учитывать, что согласно 5 пункту 509 статье Налогового Кодекса, неиспользуемые по назначению сельскохозяйственные земли облагаются двадцатикратным налогом, а если это окажется большой плодородный участок земли, то можно на этом сильно погореть.

Промышленные земли

Статья 506 Налогового Кодекса РК регулирует базовые налоговые ставки на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения (далее просто земли промышленности), расположенные вне населенных пунктов.

В этом случае тоже используются баллы бонитета. Они также отражают ценность земли, только на этот раз на них влияет не качество почвы, а степень пригодности для строительства и эксплуатации (наличие коммуникаций, транспортная доступность), экологические ограничения (близость к охраняемым зонам), геологические условия (близость подземных вод, сейсмическая активность). Так, 10-бальная земля за один гектар — 439,07 тенге, 30-бальная — 1541,88 тенге, 70-бальная — 3715,25 тенге, 100-бальная — 5693,5 тенге.

Для примера возьмем два условных объекта. Первый — завод в Карагандинской области. Расположился он далеко от города на площади 50 га, дорога гравийная, старые коммуникации. Плохие условия установили балл бонитета на отметке 30. Базовая стоимость для него в этом случае составит 1592,25 тенге за гектар. Выходит: 50 га x 1592,25 тенге/га = 79 612,5 тенге в год.

Второй объект — текстильная фабрика в Актюбинской области. Площадь 70 га, близко к городу, созданы все условия, в связи с чем балл бонитета составил 60. Базовая ставка в таком случае — 3136,25 тенге за га. Значит: 70 га x 3136,25 тенге/га = 219 537,5 тенге в год.

Когда и как платить налог?

Физические лица должны уплатить налог до 1 октября года, следующего за отчетным периодом. То есть, до 1 октября 2025 года нужно заплатить налоги за период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Юридические лица делают это ежеквартально равными долями (до 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября). Земельный налог платится в этом случае авансовыми платежами, то есть налог за квартал оплачивается еще до его окончания.

В случае пропуска срока уплаты, за каждый день просрочки будет начисляться пеня (1,25-кратная ставка рефинансирования). С января 2025 года она составляет 15,25%. С учетом текущей базовой ставки коэффициент, влияющий на пеню, составит 19% (15,25% × 1,25).

Предположим, сумма просроченного налогового платежа составляет 100 000 тенге, а просрочка длится 10 дней.

Ежедневная ставка пени: 19,0625% / 365 ≈ 0,0522%. Пеня за один день: 100 000 тенге x 0,000522 = 52,2 тенге. Общая пеня за 10 дней: 52,2 тенге x 10 дней = 522 тенге.