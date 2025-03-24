Какой налог на землю заплатят казахстанцы в 2025 году

Налоговые ставки различаются для физических и юридических лиц, а также для разных типов населенных пунктов. Так, в городах республиканского значения сумма налога выше, чем в районных центрах и сельской местности.
При этом физлица, которые владеют земельными участками, не должны сами ничего считать — для них налог рассчитают сотрудники комитета государственных доходов, а вот юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, использующим землю для ведения бизнеса, сумму налога к уплате предстоит рассчитать самостоятельно.
Населенные пункты
Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов регулируются статьей 505 Налогового Кодекса РК. Они рассчитываются за каждый квадратный метр и зависят от конкретного населенного пункта.
Первый пример расчета — жилой участок в городе
Допустим, у физлица есть земельный участок 10 соток (1000 м²) в Алматы. Согласно таблице, налоговая ставка для таких земель составляет 28,95 тенге/м². Налог составит: 1000 м² x 28,95 тенге = 28 950 тенге в год.
Другой пример — участок в небольшом городе
Возьмем для расчетов такой же участок (1000 м²), который находится в городе районного значения (например, в Арыси), ставка составит 5,02 тенге/м². Получается, заплатить придется: 1000 м² x 5,02 тенге = 5 020 тенге в год.
Еще один пример — домик в деревне
Рассмотрим участок в селе Заречном Костанайской области. Гражданин владеет участком 20 соток (2000 м2). Ставка для села составляет 0,48 тенге/м2. Выходит, что он заплатит: 2000 м² x 0,48 тенге = 960 тенге в год.
Интересно, но раньше владельцы квартир в многоквартирном доме тоже платили земельный налог, но их освободили от него с 2020 года. Его считали не напрямую для каждого владельца квартиры, а распределяли между всеми собственниками жилья пропорционально занимаемой площади.
Сельскохозяйственные участки
Перед рассмотрением того, сколько предстоит заплатить за сельскохозяйственные земли, важно знать такое понятие как баллы бонитета. В этом случае — это показатель плодородия почвы, который используется для оценки качества сельхозземель.
Шкала бонитета варьируется от 0 до 100 баллов, где 0 — это непригодные для сельского хозяйства земли (например, пески, скалы или болота), 10−30 — это слабоплодородные земли (солончаки и песчаные почвы), 50−70 — почвы средней урожайности, 90−100 — самые плодородные черноземы.
В Казахстане налог на сельхозземли регулируется статьей 503 Налогового Кодекса и устанавливаются в расчете на один гектар, дифференцируются по качеству почв. Чем выше бонитет, тем выше кадастровая стоимость земли и, соответственно, налог. Также ставка отличается на земли степной и сухостепной зон от полупустынных, пустынных и предгорнопустынных.
Разница больше, чем в два раза. Если в первом случае при 50 баллах бонитета стоимость составляет 193 тенге, то во втором случае — 96,5 тенге. При 70 баллах стоимость различается еще больше — 410,1 тенге против 150,35 тенге.
Рассмотрим на примере. Два участка в Жамбылской области — степная зона, 100 гектаров. У одного фермера плодородная земля с высоким баллом бонитета — 80, у второго — менее плодородная земля на 30 баллов. Базовая ставка для первого составляет 554,85 тенге за один гектар. Значит: 100×554,85 = 55 485 тенге в год.
Для второго ставка всего 48,25 тенге за один гектар. Значит он заплатит: 100×48,25 = 4 825 тенге в год.
Важно учитывать, что согласно 5 пункту 509 статье Налогового Кодекса, неиспользуемые по назначению сельскохозяйственные земли облагаются двадцатикратным налогом, а если это окажется большой плодородный участок земли, то можно на этом сильно погореть.
Промышленные земли
Статья 506 Налогового Кодекса РК регулирует базовые налоговые ставки на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения (далее просто земли промышленности), расположенные вне населенных пунктов.
Для примера возьмем два условных объекта. Первый — завод в Карагандинской области. Расположился он далеко от города на площади 50 га, дорога гравийная, старые коммуникации. Плохие условия установили балл бонитета на отметке 30. Базовая стоимость для него в этом случае составит 1592,25 тенге за гектар. Выходит: 50 га x 1592,25 тенге/га = 79 612,5 тенге в год.
Второй объект — текстильная фабрика в Актюбинской области. Площадь 70 га, близко к городу, созданы все условия, в связи с чем балл бонитета составил 60. Базовая ставка в таком случае — 3136,25 тенге за га. Значит: 70 га x 3136,25 тенге/га = 219 537,5 тенге в год.
Когда и как платить налог?
Физические лица должны уплатить налог до 1 октября года, следующего за отчетным периодом. То есть, до 1 октября 2025 года нужно заплатить налоги за период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Юридические лица делают это ежеквартально равными долями (до 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября). Земельный налог платится в этом случае авансовыми платежами, то есть налог за квартал оплачивается еще до его окончания.
Предположим, сумма просроченного налогового платежа составляет 100 000 тенге, а просрочка длится 10 дней.
Ежедневная ставка пени: 19,0625% / 365 ≈ 0,0522%. Пеня за один день: 100 000 тенге x 0,000522 = 52,2 тенге. Общая пеня за 10 дней: 52,2 тенге x 10 дней = 522 тенге.