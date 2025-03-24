Какой налог на землю заплатят казахстанцы в 2025 году

Налоговые ставки различаются для физических и юридических лиц, а также для разных типов населенных пунктов. Так, в городах республиканского значения сумма налога выше, чем в районных центрах и сельской местности.

При этом физлица, которые владеют земельными участками, не должны сами ничего считать — для них налог рассчитают сотрудники комитета государственных доходов, а вот юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, использующим землю для ведения бизнеса, сумму налога к уплате предстоит рассчитать самостоятельно.

Земельный налог взымается с лиц, которые владеют земельными участками не только на праве собственности, но и на праве постоянного и безвозмездного временного пользования. При расчете налогов учитывается категория земли, ведь от этого напрямую зависит налоговая ставка. Их также существует три типа: земли населенных пунктов (для жилой и коммерческой застройки), сельскохозяйственные земли и земли для промышленности и транспорта.