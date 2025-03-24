Как легально отдохнуть подольше в мае: секрет раскрыли в Госдуме

Майские праздники — одни из самых длительных выходных у россиян. Как обычно, в этом году они делятся на два периода по несколько дней. Россияне, работающие пятидневку, отдыхают дважды по четыре дня. Праздники разделены тремя трудовыми сменами. Однако можно отдохнуть до первых выходных и остаться в законном отпуске до 4 мая. Так у россиян получится аж девять праздничных дней. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, цитирует РИА Новости.