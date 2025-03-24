Как легально отдохнуть подольше в мае: секрет раскрыли в Госдуме

Майские праздники — одни из самых длительных выходных у россиян. Как обычно, в этом году они делятся на два периода по несколько дней. Россияне, работающие пятидневку, отдыхают дважды по четыре дня. Праздники разделены тремя трудовыми сменами. Однако можно отдохнуть до первых выходных и остаться в законном отпуске до 4 мая. Так у россиян получится аж девять праздничных дней. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, цитирует РИА Новости.
Официальными нерабочими днями считаются 1 и 2 мая. Если учесть выходные — 26 и 27 апреля — при оформлении отпуска, можно отдохнуть чуть дольше. Достаточно выбрать нерабочими днями три трудовых смены в конце апреля. То есть россияне могут взять отпуск с 28 по 30 апреля. Тогда трудоголики отдохнут девять дней.
«Подобная практика не противоречит трудовому законодательству и является распространенным способом рационального распределения отпускного времени», — объяснил Сергей Гаврилов.
Если судить по Трудовому кодексу РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с утвержденным графиком. Запрос на выходные в конце апреля, в связи с этим, следует направить заранее.
«Если сотрудник заблаговременно предусмотрит возможность взять отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней», — добавил депутат Госдумы.
Однако всё не так просто. Как отмечает Сергей Гаврилов, все случаи индивидуальны. При согласовании отпусков важно учитывать некоторые данные. Например, ограничения на число сотрудников, находящихся в отпуске одновременно.
Если с девятью выходными днями не вышло — не стоит расстраиваться. В любом случае, отдыхать придется много. В этом году в мае россияне отдыхают 13 дней, а работают — 18. На праздники запланировано два блока выходных. Первый начинается 1 мая и заканчивается 4 мая. Второй — с 8 по 11 мая. 2 и 8 мая — перенесенные выходные дни.
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