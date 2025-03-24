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Свердловская область лидирует по объему госдолга среди регионов УрФО

Следом за ней по данным Минфин идет Челябинская область.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов России опубликовало данные по объему и структуре государственного долга субъектов РФ и долга муниципальных образований на 1 марта 2025 года.

По данным документа Свердловская область лидирует по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа с суммой 92, 6 млрд. руб. На втором месте идет Челябинская область — 76,7 млрд руб., на третьем — Курганская область — 18,3 млрд руб. Общая сумма госдолга УрФО составляет 214,2 млрд. руб.

Что касается данных в общем рейтинге среди российских субъектов по размеру госдолга, то здесь Свердловская область заняла седьмую позицию. Первые четыре строчки рейтинга занимают Московская область (212,9 млрд руб.), Москва (167,5 млрд руб.), Нижегородская область (161 млрд руб.), Краснодарский край (112,7 млрд).