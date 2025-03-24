Свердловская область лидирует по объему госдолга среди регионов УрФО

Что касается данных в общем рейтинге среди российских субъектов по размеру госдолга, то здесь Свердловская область заняла седьмую позицию. Первые четыре строчки рейтинга занимают Московская область (212,9 млрд руб.), Москва (167,5 млрд руб.), Нижегородская область (161 млрд руб.), Краснодарский край (112,7 млрд).