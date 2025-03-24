Юрист Адамс: С 1 марта работодатели должны оплачивать наставничество

С 1 марта компании должны предоставлять работникам дополнительные выплаты за выполнение функций наставничества. Об это проинформировал РИА Новости Давид Адамс, руководитель юридической группы АИД и профессиональный юрист.
«С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Введение этих изменений обусловлено необходимостью закрепления ответственности за процесс передачи профессиональных навыков и обеспечения формальной основы для таких отношений внутри компании», — сказал юрист.
Теперь наставничество получает официальное правовое оформление: оно может проводиться исключительно с письменного согласия сотрудника, а все условия его реализации должны быть прописаны в трудовом договоре или отдельном соглашении.
По словам эксперта, создание системы наставничества в компании предполагает анализ различных аспектов. Адамс указал, что ключевыми из них являются особенности трудовой деятельности, уровень ее сложности и отраслевые нюансы.
«Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны — работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями», — пояснил Адамс.
Адамс отметил, что участие в наставничестве является добровольным, и никто не вправе принуждать сотрудников обучать менее опытных коллег. Однако он указал, что в корпоративной среде работодатели могут негласно ожидать от сотрудников выполнения таких обязанностей.
По словам юриста, размер вознаграждения остается спорным моментом: если выплаты будут слишком малы по сравнению с дополнительными усилиями, сотрудники могут отказаться от роли наставников.
Эксперт также подчеркнул, что наставничество связано не только с финансовыми аспектами, но и с повышенными обязательствами для старших сотрудников, которые должны активно участвовать в интеграции новичков.
В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому наставничество признается дополнительной трудовой функцией, требующей отдельной оплаты.