Далекое и близкое замкадье: сколько стоит жилье под Минском

«Может об этом ЖК мало, кто слышал, массовых покупателей пока еще нет, но на него стоит обратить внимание, потому что через пять лет стоимость квартир там однозначно пойдет вверх. Но сегодня это один из самых доступных по цене вариантов для тех, кто выбирает пригород. Правда, пока есть проблемы с транспортным сообщением», — отметил Чернышев.