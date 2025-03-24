Далекое и близкое замкадье: сколько стоит жилье под Минском

Далеко не у каждого минчанина, нуждающегося в решении квартирного вопроса, есть возможность обзавестись столичной квартирой. Но альтернатива есть — пригород, тем более, что недалеко от МКАД есть сразу несколько населенных пунктов с недорогим жильем и развитой инфраструктурой.
Какие точки на карте пристоличного региона пользуются наибольшем спросом у минчан и сколько там стоят квартиры, корреспондент Sputnik обсудил с заместителем начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андреем Чернышевым.
Какой пригород любят покупатели
Специалист по недвижимости назвал сразу несколько населенных пунктов, которые интересуют людей как альтернатива Минску. Это агрогородки Сеница, Колодищи, Прилуки, деревня Боровляны, города Фаниполь и Заславль, поселок Мачулищи, а также бывший городской поселок, а ныне — столичный микрорайон-эксклав Сокол.
По сути Сеница- это не совсем замкадье, это почти Минск, так как агрогородок находится за кольцевой дорогой. Но его минус в не очень хорошо развитой инфраструктуре. Как многие говорят, там совсем нет «цивилизации», хотя имеется торговый центр.
По его словам, в населенном пункте преобладает частная жилая застройка и есть буквально несколько многоэтажных домов.
Колодищи также находятся недалеко от МКАД — всего семь километров. Этот населенный пункт, по словам эксперта по недвижимости, одним из первых стали рассматривать минчане как альтернативу для покупки жилья.
«Но в Колодищах дорогое жилье. Правда, зависит это от того, в какой части Колодищ оно находится. Там есть как старые частные дома, так и дорогая индивидуальная жилая застройка, а также свежепостроенный жилой фонд. То есть не все локации там дорогие и востребованные», — рассказал он.
Деревня Боровляны хоть и более удалена от Минска, чем Сеница и Колодищи (расстояние от МКАД примерно 8,5 километров), но более востребована у потенциальных покупателей жилья.
Чернышев отметил, что, в отличие от Колодищ, жилье в Боровлянах распределено более равномерно по классу и стоимости. Этот населенный пункт тоже состоит как из индивидуальной застройки, в основном класса «комфорт», «комфорт+» и выше с редким вкраплением бюджетных домов, так и многоэтажной застройки.
«Но чем хороши Боровляны? Это современный населенный пункт, есть большой торговый центр и магазины у дома, достаточно много новостроек. Именно поэтому, несмотря на удаленность от Минска, покупатели рассматривают Боровляны как полноценный и хороший пригород. Но и цены на квартиры там не сильно отличаются от минских», — сказал эксперт.
Далее идут Фаниполь, Прилуки, Заславль и Сокол. Но здесь, по словам замначальника отдела, не все так однозначно. Не каждый пригород любят покупатели.
Фаниполь и Заславль на хорошем счету у покупателей. Хоть Фаниполь и находится на отдалении от Минска, но там есть скоростная трасса, и при необходимости можно на своем авто, автобусе или маршрутке достаточно быстро добраться до столицы.
За последние 10 лет в этом населенном пункте было построено достаточно много жилья, а также детский садик, школа, торговый центр.
«При этом нет таких минусов мегаполиса, как нехватка машиномест на парковках. Там более чистый воздух (если только не брать жилые дома, которые находятся прямо вдоль трассы)», — подчеркнул специалист по недвижимости.
Еще один очевидный плюс — это стоимость жилья. Так, например, в 2016 году те, кто не мог финансово потянуть покупку жилья в Минске, а кредиты на недвижимость были неподъемными и выдавались под 36−40% годовых, а не как сейчас, под 18%, выбирали именно Фаниполь.
«Там была такая разница в ценах, что за стоимость “однушки” в Минске можно было купить в Фаниполе “двушку” с чистовым ремонтом от застройщика, а на сэкономленные 5−6 тысяч долларов приобрести еще и подержанное авто. Это реальный факт», — рассказал Чернышев.
Что касается Заславля, то, по мнению эксперта, это весьма неоднозначный город, хотя его тоже достаточно давно минчане рассматривают для жизни. Но там расположено много промышленных объектов, например, в одной из частей Заславля находится большое количество автотранспортных баз и гаражей.
«При этом у Заславля есть несомненный плюс — это природа, рядом водоемы и затопленные песчаные карьеры. До Заславля тоже идет скоростная трасса, есть торговые центры и все, что нужно для жизни, но нет большой массовой новой застройки», — подчеркнул заместитель начальника отдела.
Ситуация с Прилуками тоже неоднозначная: по большей части интерес среди покупателей к этому поселку сформировался только за счет того, что семь лет назад там строился комплекс «Веселка».
Но на тот момент на Прилуки смотрели весьма неохотно, к тому же многие жаловались на неприятный запах из-за очистных прудов, не было необходимой инфраструктуры, а также подъездных путей. Но за счет того, что разрастался ЖК «Веселка», а цены на квартиры там были очень доступными, спрос постепенно начал расти.
Что касается Мачулищ, то эксперт считает этот поселок во много недооцененным. Находится он не так далеко от Минска — всего 15 километров от МКАД, но туда не ведет скоростная трасса.
Вместе с тем, представитель профильного агентства считает, что в перспективе интерес со стороны покупателей будет только расти за счет того, что там строится жилой комплекс «Соколиный край».
«Может об этом ЖК мало, кто слышал, массовых покупателей пока еще нет, но на него стоит обратить внимание, потому что через пять лет стоимость квартир там однозначно пойдет вверх. Но сегодня это один из самых доступных по цене вариантов для тех, кто выбирает пригород. Правда, пока есть проблемы с транспортным сообщением», — отметил Чернышев.
Сокол юридически считается Минском, хотя находится в 20 километрах от столицы.
«Удивительно, что жилой район деревни Копищи “Новая Боровая”, который “сросся” с Уручьем, не будет Минском, в то время как Сокол, до которого нужно прилично ехать на машине, — это Октябрьский район белорусской столицы», — поделился размышлениями собеседник Sputnik.
«Ранее это был закрытый городок, в котором все друг друга знали, соответственно, преступность была очень низкая. Но, начиная с конца нулевых, там начали строить новые дома, в том числе социальные, и начался приток людей не из сферы авиации. Это в свою очередь повлияло на внутреннюю обстановку и безопасность — по крайней мере такие отзывы мы периодически слышим от старожилов Сокола», — рассказал начальник отдела.
Строительство социальных домов там до сих пор ведется, а это продолжает влиять на атмосферу. Вместе с тем, есть там и индивидуальная жилая застройка.
По словам эксперта, люди охотно покупают там квартиры, потому что они дешевле, чем в самом Минске. Так, например, если семье с детьми досталась в наследство старенькая столичная «однушка», то за деньги, вырученные с ее продажи, можно приобрести в Соколе двухкомнатную квартиру, хотя и придется немного добавить.
Если лет 10−15 назад в Соколе было напряженно с детсадами, то сейчас их уже три, есть школа, обещают построить еще одну. Учителям предлагают арендное жилье — таким образом решается проблема с нехваткой педагогов в местной школе. Построили поликлинику, но говорят, что бригаду скорой помощи в Соколе приходится ждать долго, потому что она едет из Минска. Но постепенно слабые места в этом столичном микрорайоне устраняются.
Спрос и цены
«Если говорить про количество проданных за прошлый год квартир, то лидером по этому показателю считаются Боровляны. За 2024-й там было продано 212 квартир, а в Колодищах вдвое меньше — 113», — сообщил замначальника отдела.
В Заславле также немало было продано — 175 квартир, в Фаниполе и Прилуках было совершено примерно по 130 сделок. В Мачулищах за этот период были приобретены 106 квартир, а в Сенице — 94.
На последнем месте в этом списке Сокол, где купили всего лишь 54 квартиры.
Что касается стоимости жилья в столичном пригороде, то самые дорогие квартиры, по информации эксперта по недвижимости, в Боровлянах.
«На втором месте Колодищи, затем идут Фаниполь и Прилуки, но только “однушки” и “двушки”, которые немного поднимаются в цене, потому что там достаточно много свежего жилого фонда. Но в любом случае они далеки от цен в Боровлянах и Колодищах. Если же сравнивать Заславль и Сокол, то недвижимость в Заславле дешевле», — отметил представитель агентства «Твоя столица».