Из Уфы вылетел первый самолет на китайский остров Хайнань.

Радий Хабиров также добавил, что из аэропорта Уфы самолеты вылетают по 16 международным направлениям и их количество будет расти. Так, уже с 24 апреля возобновляются рейсы в Батуми, а с 1 июня — состоится запуск дополнительного рейса в Стамбул. Кроме того, прорабатывается вопрос прямого сообщения с Казахстаном и открытия второго рейса в Минск.