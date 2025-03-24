Из Уфы вылетел первый самолет на китайский остров Хайнань (город Санья). Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров. По его словам, регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот» — дважды в неделю.
"Это хорошая новость не только для тех, кто любит путешествовать. Прямые рейсы открывают возможности для нашей экономики, для нашего бизнеса.
Китайская Народная Республика — важнейший партнер Башкортостана на международной арене, и развитие деловых отношений имеет для нас первостепенное значение", — написал руководитель республики в своих соцсетях.
Радий Хабиров также добавил, что из аэропорта Уфы самолеты вылетают по 16 международным направлениям и их количество будет расти. Так, уже с 24 апреля возобновляются рейсы в Батуми, а с 1 июня — состоится запуск дополнительного рейса в Стамбул. Кроме того, прорабатывается вопрос прямого сообщения с Казахстаном и открытия второго рейса в Минск.