Проезд по Екатеринбургской кольцевой автодороге может стать платным. Региональные власти подготовили документ, из которого следует, что ЕКАД могут реконструировать по концессии. То есть в ремонт будут вложены деньги инвесторов. А после завершения работ они смогут получить прибыль с автомобилистов. Стоимость реконструкции оценивается в 136,6 млрд. руб. Е1.ru изучили документ и приводят следующие данные. Тарифная сетка будет поделена на 4 категории. В 1-ую войдут легковые автомобили, мотоциклы. Стоимость проезда для них будет равна 14 рублей за километр. Во 2-ую группу войдут автомобили с прицепом высотой от 2 до 2,6 м. — 19.80 ₽ за километр. В 3-ю — транспортные средства с прицепом, высотой 2,6 м — 32,40 ₽ за километр. В 4-ю войдут большегрузы с прицепом, высотой 2,6 м и более — 45 рублей за километр. Из документа также следует, что на ЕКАДе увеличится количество полос до трех в обе стороны. А максимально разрешенная скорость будет до 130 км/ч. Заявки от претендентов на концессию будут приниматься до 21 апреля. Итоги конкурса подведут 7 мая 2025 года.