В Свердловской области не хватает медиков

Наиболее остро ощущается нехватка врачей: на одну вакансию приходится лишь 0,6 резюме. На позиции медицинских сестёр и братьев приходится по 2 резюме. Фармацевтов-провизоров тоже не хватает — всего по 1,5 резюме на вакансию.