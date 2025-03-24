В Свердловской области не хватает медиков. Данные о кадровом голоде в сфере приводят «Вечерние ведомости» со ссылкой на аналитиков hh.ru.
Наиболее остро ощущается нехватка врачей: на одну вакансию приходится лишь 0,6 резюме. На позиции медицинских сестёр и братьев приходится по 2 резюме. Фармацевтов-провизоров тоже не хватает — всего по 1,5 резюме на вакансию.
В целом, если брать данные по стране, то в конце февраля 2025 года Глава Минздрава также признавал, что в системе здравоохранения ощущается дефицит врачей.
— Дефицит медиков в системе здравоохранения страны сейчас порядка 23,2 тыс. врачей, — заявлял Михаил Мурашко.
Наибольший отток специалистов пришелся на конец пандемии. Тогда отрасль покинули многие врачи старшего возраста. Численность специалистов уменьшилась с 557 тыс. в 2020 году до 541 тыс. человек.