ТЭЦ-1 Хабаровска наказали за сброс нефтепродуктов в Амурскую протоку

В итоге АО «Дальневосточная генерирующая компания» исполнило решение суда — проведён ремонт нефтеловушек, а очистные сооружения ТЭЦ-1 привели в нормативное состояние. Кроме того, компания дополнительно установила нефтесборное оборудование. В настоящее время факты сброса в Амурскую протоку неочищенных вод исключены. Помимо этого ДГК установила боновые заграждения и закупила запас сорбента, который будет использован в случае аварии.