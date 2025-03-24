ТЭЦ-1 Хабаровска наказали за сброс нефтепродуктов в Амурскую протоку

Межрайонная природоохранная прокуратура после обращения местных жителей выявила серьёзные нарушения в работе хабаровской ТЭЦ-1, которая принадлежит АО «Дальневосточная генерирующая компания». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», энергетики долгое время должным образом не занимались очисткой стоков, в результате чего станция отравляла воду в Амурской протоке.
По информации пресс-службы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, в ходе проверки специалисты надзорного органа выяснили, что на ТЭЦ-1 были переполнены нефтеловушки и ненадлежащим образом работали очистные сооружения. В итоге стоки, в которых содержание нефтепродуктов превышало предельно допустимые значения, сливались в реку. Разбираться с предприятием пришлось через суд.
— Прокуратура обратилась в суд Центрального района города Хабаровска в защиту прав неопределенного круга лиц с исковым заявлением об обязании организации обеспечить нормативную очистку сточных вод. Требования надзорного ведомства инстанцией были удовлетворены, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
В итоге АО «Дальневосточная генерирующая компания» исполнило решение суда — проведён ремонт нефтеловушек, а очистные сооружения ТЭЦ-1 привели в нормативное состояние. Кроме того, компания дополнительно установила нефтесборное оборудование. В настоящее время факты сброса в Амурскую протоку неочищенных вод исключены. Помимо этого ДГК установила боновые заграждения и закупила запас сорбента, который будет использован в случае аварии.