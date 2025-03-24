Хабаровский край получит поддержку для роста производительности

В рамках проекта более 6 тысяч российских организаций уже повысили свою производительность труда в среднем на 24%. В Хабаровском крае участие в проекте позволило 45 предприятиям отраслей обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства и транспорта, а также ресурсоснабжающим организациям, улучшить свои результаты. Экономический эффект от пилотных проектов в регионе составил более 3 миллиардов рублей.