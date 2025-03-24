Хабаровский край получит поддержку для роста производительности

В 2025 году 14 предприятий Хабаровского края смогут получить бесплатную экспертную поддержку по повышению производительности труда, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это станет возможным благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявки на участие уже принимаются.
Эксперты федеральных и региональных центров компетенций помогут компаниям оптимизировать производственные процессы, обучат персонал технологиям бережливого производства и научат использовать современные методы повышения эффективности. В Хабаровске прошла встреча с бизнесом, на которой подробно рассказали о возможностях и преимуществах участия в проекте.
«Участие в проекте позволит не только устранить слабые места в производственных процессах, но и определить точки роста, а также обучить сотрудников непрерывному совершенствованию процессов», — отметила старший консультант Федерального центра компетенций Оксана Иванова.
В рамках проекта более 6 тысяч российских организаций уже повысили свою производительность труда в среднем на 24%. В Хабаровском крае участие в проекте позволило 45 предприятиям отраслей обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства и транспорта, а также ресурсоснабжающим организациям, улучшить свои результаты. Экономический эффект от пилотных проектов в регионе составил более 3 миллиардов рублей.
Компаниям, которые захотят присоединиться к проекту в 2025 году, будет предоставлена поддержка в обучении, создании проектных офисов и оптимизации производственных потоков. После завершения 6 месяцев обучения они смогут самостоятельно продолжить процесс совершенствования с помощью консультаций и обмена опытом с другими организациями по всей России.
Предприятия могут подать заявки через портал производительность.рф и обратиться за консультациями в Региональный центр компетенций или Минэкономразвития Хабаровского края.