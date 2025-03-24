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В Самаре снесут заброшенное здание кинотеатра «Авангард»

В Самаре не будут реконструировать здание кинотеатра «Авангард», которое более 10 лет находится в аварийном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре снесут заброшенное здание кинотеатра «Авангард», реконструировать его не собираются. Об этом сообщил глава города Иван Носков на встрече с жителями Железнодорожного района.

«Восстановить здание, которое более 10 лет находится в аварийном состоянии, скорее всего, не получится. Но нужно решать вопрос со сносом, соответствующие поручения дал», — рассказали в пресс-службе.

Он также отметил, что в этом году активизируют работу по демонтажу заброшенных зданий и программу расселения из домов, признанных аварийными до 2017 года.

Напомним. кинотеатр «Авангард» на улице Неверова в поселке Шмидта не работает с 2009 года. В 2019-м для его реконструкции хотели найти инвестора. На месте заброшенного здания планировали сделать центр досуга.