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В Красноярском крае выявили еще десять кафе, готовивших из опасного мяса

Всего с начала 2025 года в регионе выявили 75 таких точек.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае продолжается работа по мониторингу предприятий общепита через ФГИС «Меркурий». За неделю региональный Россельхознадзор выявил десять нарушителей.

Так, ведомство обнаружило отсутствие ветеринарных документов на животноводческую продукцию полностью или частично в кафе «Плов Хаус» и «Хадзар» в Норильске, Harat`s Pub и «Ш&Ш» в Красноярске, в «Пельменной трапезе» в аэропорту Красноярск, а также в кафе «Вояж» в Дивногорске, в минусинских «Восточное» и «Лидер», кафе «Гриль-House» из Назарова и «Успех» из Ужура. Предпринимателям выдали предостережения.

Отметим, что с начала 2025 года специалисты выявили 75 предприятий с подобными нарушениями.