В Красноярском крае выявили еще десять кафе, готовивших из опасного мяса

Так, ведомство обнаружило отсутствие ветеринарных документов на животноводческую продукцию полностью или частично в кафе «Плов Хаус» и «Хадзар» в Норильске, Harat`s Pub и «Ш&Ш» в Красноярске, в «Пельменной трапезе» в аэропорту Красноярск, а также в кафе «Вояж» в Дивногорске, в минусинских «Восточное» и «Лидер», кафе «Гриль-House» из Назарова и «Успех» из Ужура. Предпринимателям выдали предостережения.