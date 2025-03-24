ЕАБР отмечает рост деловой активности в Беларуси

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Внутренний валовой продукт Беларуси увеличился за январь-февраль текущего года на 3,1% после 3,7% в январе, говорится в очередном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Основными драйверами роста остаются сектора, ориентированные на внутреннее потребление и строительство», — отмечают аналитики банка.
Так, за январь-февраль 2025-го розничный товарооборот вырос на 10%, объем подрядных работ увеличился на 15,6%.
Вместе с тем, сохраняется высокая инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал выросли на 17,2%. Специалисты банка прогнозируют рост ВВП в 2025 году на 2,6%.