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ЕАБР отмечает рост деловой активности в Беларуси

По информации аналитиков банка, основными драйверами роста экономики страны остаются сектора, ориентированные на внутреннее потребление и строительство.

Источник: ЕАБР

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Внутренний валовой продукт Беларуси увеличился за январь-февраль текущего года на 3,1% после 3,7% в январе, говорится в очередном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Основными драйверами роста остаются сектора, ориентированные на внутреннее потребление и строительство», — отмечают аналитики банка.

Так, за январь-февраль 2025-го розничный товарооборот вырос на 10%, объем подрядных работ увеличился на 15,6%.

Вместе с тем, сохраняется высокая инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал выросли на 17,2%. Специалисты банка прогнозируют рост ВВП в 2025 году на 2,6%.