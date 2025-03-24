В каких областях Беларуси активнее всего строят частные дома

Об этом рассказала БелТА заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики — начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Инна Пинковская.
По ее словам, в последние годы на индивидуальные жилые дома в общем объеме строительства приходилось порядка 40%. По итогам 2024 года объем ввода таких домов составил 51%.
Инна Пинковская также уточнила, что много индивидуального жилья строят в Брестской и Минской областях.
Она добавила, что частные дома востребованы у многодетных семей.