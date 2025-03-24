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В каких областях Беларуси активнее всего строят частные дома

В Беларуси в последние годы наблюдают тенденцию увеличения спроса на строительство частных домов.

Источник: Getty Images

Об этом рассказала БелТА заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики — начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Инна Пинковская. ﻿

По ее словам, в последние годы на индивидуальные жилые дома в общем объеме строительства приходилось порядка 40%. По итогам 2024 года объем ввода таких домов составил 51%.

Инна Пинковская также уточнила, что много индивидуального жилья строят в Брестской и Минской областях.

Она добавила, что частные дома востребованы у многодетных семей.