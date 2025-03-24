Карпинцев предупредили о взрывных работах на «Пещерном»

В администрации Карпинска предупредили жителей города о взрывных работах на шахте «Пещерный».
— Будут производиться взрывные работы на карьере «Пещерный» ООО «Краснотурьинск-Полиметалл», — рассказали в мэрии.
По данным администрации, данные работы будут производить с 31 марта по 5 апреля.
«Пещерный» — карьер на одноименном месторождении в Свердловской области. Он расположен в Заречном районе Краснотурьинска. Там добывают руду, золото и серебро.
Отметим, иногда взрывные работы на карьерах местные жители принимают за землетрясение. Так было несколько лет назад в районе Каменска-Уральского.