Реставрация памятников на Уралмаше обойдется в 1 миллион рублей

До 7 мая 2025 года на Уралмаше приведут в порядок комплекс в память о погибших во время войны работниках Уралмашзавода, памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову, обелиск, посвященные погибшим в годы Великой Отечественной войны в районе улицы Домбровского, обелиск в честь погибших во время войны в поселке Садовый.