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Реставрация памятников на Уралмаше обойдется в 1 миллион рублей

В Екатеринбурге приведут в порядок памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга приведут в порядок памятники, мемориалы и обелиски, посвященные Великой Отечественной войне. На эти цели потратят более 1 миллиона рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

До 7 мая 2025 года на Уралмаше приведут в порядок комплекс в память о погибших во время войны работниках Уралмашзавода, памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову, обелиск, посвященные погибшим в годы Великой Отечественной войны в районе улицы Домбровского, обелиск в честь погибших во время войны в поселке Садовый.

Отметим, что через год памятник уральским красноармейцам появится в Твери.