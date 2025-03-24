А вот в Воронежской области средняя заработная плата сотрудников предприятий оказалась ниже, чем в региональном центре, достигнув по итогам 2024 года 63,3 тысяч рублей. В сравнении с 2023 годом цифра выросла на 18,6%. При этом размер оплаты труда до вычета налогов составил 85,1 тысяч рублей. Реальный же размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в 2024 году «подрос» только на 9,2%.
В Воронеже средняя зарплата достигла 107,5 тысяч рублей
107,5 тысяч рублей достигла средняя заработная плата сотрудников воронежских предприятий в декабре прошлого года. Такими данными поделился Воронежстат в конце минувшей недели. За год цифра выросла на 20,4%.В 2024 году в среднем специалисты в Воронеже получали порядка 77,7 тысяч рублей.