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В ЕАЭС заметно выросли грузовые и пассажирские перевозки

Лидеры — Казахстан и Кыргызстан.

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. В ЕАЭС заметно выросли грузовые и пассажирские перевозки, сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Например, в январе 2025-го, по сравнени. с прошлым 2024-м годом, выросли национальные показатели стран-участниц Союза по перевозке пассажиров. Отмечается и совокупный оборот по ЕАЭС — на 4,5%. А именно:

  • Казахстан — на 15%;
  • Кыргызстан — на 9,7%;
  • Беларусь — на 8,5%;
  • Россия — на 2,6%.

Отмечен и рост грузоперевозок:

  • Казахстан — 13,8%;
  • Кыргызстан — 10,6%;
  • Армения — 4,5%;
  • Россия — 1,1%.

Рост показателя по ЕАЭС в целом составил 2,1%.