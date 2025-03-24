АСТАНА, 24 мар — Sputnik. В ЕАЭС заметно выросли грузовые и пассажирские перевозки, сообщает Евразийская экономическая комиссия.
Например, в январе 2025-го, по сравнени. с прошлым 2024-м годом, выросли национальные показатели стран-участниц Союза по перевозке пассажиров. Отмечается и совокупный оборот по ЕАЭС — на 4,5%. А именно:
- Казахстан — на 15%;
- Кыргызстан — на 9,7%;
- Беларусь — на 8,5%;
- Россия — на 2,6%.
Отмечен и рост грузоперевозок:
- Казахстан — 13,8%;
- Кыргызстан — 10,6%;
- Армения — 4,5%;
- Россия — 1,1%.
Рост показателя по ЕАЭС в целом составил 2,1%.