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В Самаре закупят мусоросборники за 20,5 млн рублей

В Самаре ищут подрядчиков для приобретения мусоросборников зеленого и желтого цветов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре объявили торги на приобретение мусоросборников для складирования твердых коммунальных отходов. Подрядчиков ищет городской департамент ГХиЭ. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Объявления было размещены 21 марта, окончание подачи заявок запланировано на 31 марта, а победителей выберут 2 апреля. Подрядчики должны будут выполнить условия контрактов с момента их заключения до 31 декабря 2025 года.

На необходимые услуги готовы выделить более 20 миллионов рублей. Так, начальная цена первого контракта составляет 19 015 545 рублей, а второго — 1 млн 517 тысяч рублей.

Напомним, в Самаре мусорный регоператор потратит 500 млн рублей на лизинг техники. Планируется закупить мусоровозы, бункеровозы, специальные самосвалы и крюковые погрузчики.