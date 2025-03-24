Минтруда сказало, кто получит матпомощь 5000 рублей в Беларуси в 2025 году

В Минтруда отметили, что материальную помощь 5000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, которые принимали участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. В ведомстве также заметили, что в 2025 указанная выплата стала на тысячу больше в сравнении с 2024 годом.