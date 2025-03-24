Минтруда сказало, кто получит матпомощь 5000 рублей в Беларуси в 2025 году. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание, что белорусским правительством были определены размеры материальной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны (подробнее — здесь). Так, указанные выплаты будут проводиться в период со 2 по 8 мая.
В Минтруда отметили, что материальную помощь 5000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, которые принимали участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. В ведомстве также заметили, что в 2025 указанная выплата стала на тысячу больше в сравнении с 2024 годом.
Тем временем Минтруда сказало, кто может получить пособие в 14 300 рублей в Беларуси.
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