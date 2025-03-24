Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За десять лет ОЭЗ «Ростовская» отчислит в донской бюджет 19 млрд рублей

Сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от предприятий ОЭЗ «Ростовская» к 2035 году достигнет уровня 18,9 млрд руб., сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Источник: Коммерсантъ

В планах участников Новочеркасского индустриального парка инвестировать в развитие предприятий ОЭЗ 5,6 млрд руб., создав при этом при этом более 900 рабочих мест, — отметили в ведомстве.

Современный промышленный кластер размещен на площади 306 гектаров. К марту 2025 года в ОЭЗ «Ростовская» зарегистрированы 9 резидентов. Это компании: «Бонум Траст», «Бонум Танкерс», «Промышленные проекты», НПК «Элмика», «Завод Градиент», «Нейс-Инжиниринг», «Гиперион», «НПК АВИ» и «Металлвелд». За счет возможности применения налоговых льгот, резиденты получают уникальные условия для своих производств.