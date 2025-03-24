За десять лет ОЭЗ «Ростовская» отчислит в донской бюджет 19 млрд рублей

Современный промышленный кластер размещен на площади 306 гектаров. К марту 2025 года в ОЭЗ «Ростовская» зарегистрированы 9 резидентов. Это компании: «Бонум Траст», «Бонум Танкерс», «Промышленные проекты», НПК «Элмика», «Завод Градиент», «Нейс-Инжиниринг», «Гиперион», «НПК АВИ» и «Металлвелд». За счет возможности применения налоговых льгот, резиденты получают уникальные условия для своих производств.