В 2025 году на Кубани на рекультивацию свалок направят 400 млн рублей

Проектные работы по рекультивации предусмотрены для полигонов в Анапе, Апшеронске и Крымске. Кроме того, финансирование в рамках госпрограммы «Развитие ЖКХ» выделено на аналогичные мероприятия в Родниковском сельском поселении Белореченского района и Динском районе.