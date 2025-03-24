В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса

«Сохранены меры поддержки предприятий туристической сферы, деятельность которых ограничена в связи с осуществлением комплекса оборонительных мероприятий на отдельных прибрежных территориях сельских поселений Сакского и Черноморского районов, а также поселка Мирный (Евпатория)», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Эти предприятия по-прежнему смогут устанавливать арендную плату по действующим и вновь заключаемым договорам аренды республиканской и муниципальной земли в размере 1 рубль в год за каждый участок.
Также они смогут устанавливать плату по договорам на размещение нестационарного торгового объекта в размере 1 рубль в год за каждый объект, добавил глава РК.
Аксенов добавил, что власти региона продлили предоставление пониженных ставок налога при упрощенной системе налогообложения: 4% и 10% для всех субъектов малого и среднего бизнеса; 1% и 5% — для IT-компаний и социальных предприятий.