Сочи полностью погасил долг перед бюджетом Краснодарского края

Прошунин подчеркнул, что Сочи занимает первое место в Краснодарском крае по уровню собственных доходов. В 2024 году они составили 3,6 миллиардов рублей. Общий бюджет города достиг 32,7 миллиарда рублей, а с учетом привлеченных федеральных и краевых средств — более 90 миллиардов. Большая часть расходов направлена на социальную сферу, в том числе, на льготы и выплаты населению, строительство и ремонт социальных объектов, зарплаты педагогам, реализацию проектов инициативного бюджетирования.