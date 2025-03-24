Сочи полностью погасил долг перед бюджетом Краснодарского края

Сочи полностью погасил муниципальный долг перед бюджетом Краснодарского края досрочно. Сумма погашения составила 131,95 млн рублей, рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.
«Снижение муниципального долга имеет также важное значение для повышения его привлекательности для инвесторов и жителей, и как следствие — для дальнейшего экономического роста», — отметил Прошунин.
На 1 июля 2024 года общий долг Сочи перед краем составлял 1,639 миллиарда рублей. В течение 2024 года он был сокращен на 1,507 миллиарда рублей, а оставшаяся часть в размере 131,95 миллионов рублей погашена в начале 2025 года.
Прошунин подчеркнул, что Сочи занимает первое место в Краснодарском крае по уровню собственных доходов. В 2024 году они составили 3,6 миллиардов рублей. Общий бюджет города достиг 32,7 миллиарда рублей, а с учетом привлеченных федеральных и краевых средств — более 90 миллиардов. Большая часть расходов направлена на социальную сферу, в том числе, на льготы и выплаты населению, строительство и ремонт социальных объектов, зарплаты педагогам, реализацию проектов инициативного бюджетирования.