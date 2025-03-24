Когда в Казахстане рассмотрят освобождение пенсионных выплат от ИПН

«Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, в рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. При этом, принятие проекта нового Налогового кодекса перенесено на 2026 год», — сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.