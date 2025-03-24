Когда в Казахстане рассмотрят освобождение пенсионных выплат от ИПН

В ведомстве напомнили, что в данный момент в соответствии с Налоговым кодексом страны, пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда относятся к доходу, облагаемому у источника выплаты индивидуальным подоходным налогом.
«Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, в рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. При этом, принятие проекта нового Налогового кодекса перенесено на 2026 год», — сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.
При этом, говорится в ответе, до введения в действие данных поправок, порядок удержания ИПН при выплате пенсионных накоплений осуществляется согласно действующему законодательству.
«В настоящее время проект нового Налогового кодекса находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК и идут обсуждения, где также принимают участие представители уполномоченных государственных органов. При этом, согласно нормам законодательства, изменения, вносимые в законодательство, распространяется на правоотношения, возникшие после вступления в силу тех или иных законов», — отметили в Миннацэкономики.