Специалисты ЕАБР сказали, что влияет на рост экономики Беларуси

В макрообзоре указано, что в Беларуси и далее продолжается рост деловой активности. Так, ВВП вырос на 3,1% год к году за период с января по февраль 2025 после 3,7% в январе 2025. Специалисты обращают внимание, что основными драйверами роста остается, ориентированные на внутреннее потребление строительства. Сказано, что за январь-февраль розничный товарооборот стал больше на 10% год к году.