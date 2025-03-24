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Специалисты ЕАБР сказали, что влияет на рост экономики Беларуси

Аналитики ЕАБР сообщили, за счет чего растет белорусская экономика.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты ЕАБР сказали, что влияет на рост экономики Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.

В макрообзоре указано, что в Беларуси и далее продолжается рост деловой активности. Так, ВВП вырос на 3,1% год к году за период с января по февраль 2025 после 3,7% в январе 2025. Специалисты обращают внимание, что основными драйверами роста остается, ориентированные на внутреннее потребление строительства. Сказано, что за январь-февраль розничный товарооборот стал больше на 10% год к году.

Вместе с тем объем подрядных работ увеличился на 15,6%. Также аналитики добавляют, что сохраняется высокая инвестиционная активность. Говорится, что инвестиции в основной капитал увеличились на 17,2% год к году.

«В текущем году прогнозируем рост ВВП на 2,6%», — уточнили в сообщении.

Тем временем Минтруда сказало, кто получит матпомощь 5000 рублей в Беларуси в 2025 году.

А еще доплата за поведение на работе появилась в зарплатах некоторых белорусов.

Кстати, врачи рассказали о глаукоме, которой болеют более 100 тысяч белорусов: «Коварная болезнь глаз часто без симптомов, маскируется под мигрень».