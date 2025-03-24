В Омске сменился директор аптечный сети бесплатных лекарств

Компания принадлежит областному правительству и занимается, в частности, «оказанием услуг по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой».