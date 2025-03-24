В Омске сменился директор аптечный сети бесплатных лекарств

«СуперОмск» обратил внимание, в Омске сменился директор АО «Аптечная сеть “Омское лекарство”». Вместо Игоря Богдашина, который возглавлял компанию с ноября 2024 года, кресло руководителя занял Аркадий Кербель. Ранее он стоял во главе государственного омского предприятия «Фармация».
Отметим, как ранее сообщал «СуперОмск», в «Омское лекарство» входит сеть из порядка 128 аптек. Компания принадлежит областному правительству и занимается выдачей бесплатных рецептурных лекарств по заказу областных властей.
Компания принадлежит областному правительству и занимается, в частности, «оказанием услуг по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой».
Отметим, что последние 4−5 месяцев в Омской области наблюдаются сложности с бесплатной выдачей лекарственных препаратов. В аптеках объясняют перебоями в поставках, в итоге омичам приходится покупать жизненно необходимые медикаменты за свой счет.