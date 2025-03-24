Ямочный ремонт начался в 5 городах и 17 районах Башкирии.

На сегодняшний день из общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения с асфальтобетонным покрытием проинспектировано около 9 тысяч километров дорог, или 35%. Выявлено и оцифровано почти 14,5 тысячи дефектов. Из них порядка 4,8 тысячи дефектов ликвидированы холодным или литым асфальтобетоном. Остальные более 9,7 тысячи дефектов проходят проверку на корректность введенных геометрических параметров в единую систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Планомерно ведутся работы по их ремонту, отметили в правительстве.