Ямочный ремонт начался в 5 городах и 17 районах Башкирии.

Ямочный ремонт начался в пяти городах и 17 муниципальных районах Башкирии, сообщили на оперативном совещании республиканского правительства в ЦУРе.
На сегодняшний день из общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения с асфальтобетонным покрытием проинспектировано около 9 тысяч километров дорог, или 35%. Выявлено и оцифровано почти 14,5 тысячи дефектов. Из них порядка 4,8 тысячи дефектов ликвидированы холодным или литым асфальтобетоном. Остальные более 9,7 тысячи дефектов проходят проверку на корректность введенных геометрических параметров в единую систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Планомерно ведутся работы по их ремонту, отметили в правительстве.
«В частности, автодороги регионального и межмуниципального значения проинспектированы протяженностью порядка 8,3 тысячи километров с асфальтобетонным покрытием, на которых выявлено и оцифровано почти 13,2 тысячи дефектов. Из них ликвидированы почти 4,7 тысячи дефектов», — констатировал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктор Жульков.
По мере открытия дорог от снега муниципалитеты приступают к работам по оцифровке выявленных дефектов с занесением данных в СКПДИ.
«Ям много. Погода была отвратительная, дороги рвало повсеместно. Сейчас самое время, чтобы организовать ямочный ремонт», — заявил Глава Башкирии Радий Хабиров, выслушав доклад регионального минтранса.