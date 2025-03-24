Для будущей АЭС «Южная» рассмотрят три локации на Кубани и Дону

Планируется, что строительство станции в Ейском районе Краснодарского края потребует значительного расширения электросетевой инфраструктуры — около четырех линий напряжением 330 кВ и четырех линий 220 кВ, общей протяженностью более 1,2 тыс. км. Для двух дополнительных блоков на Ростовской АЭС также потребуется расширение электросетей для передачи энергии в Ростов-на-Дону и Краснодарский край.