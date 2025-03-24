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В Молдове резко дорожает свинина: Дело не в грядущей Пасхе, а в захоронении 65 тысяч туш хрюшек из-за чумы

Цена килограмма свинины на мясных рынках увеличилась на 10 леев.

Источник: Комсомольская правда

Цена килограмма свинины на мясных рынках увеличилась в эти выходные на 10 леев, сообщает общественный деятель Илиан Кашу.

Причина — захоронение 65 000 свиней с фермы в Рошканах.

На следующей неделе мясо подорожает еще на 10 леев, итого 20 леев за неделю.

"До сих пор не видно плана министра сельского хозяйства остановить рост цен на свинину после обнаружения ANSA чумы африканских свиней. Ждём…

P.S: Граждане интересуются, а поросята из Рошкан окажутся в сардельках и сосисках вместо могилы в Калфе? Какое госучреждение гарантирует, что этого НЕ произойдет?", — спрашивает Кашу в соцсетях.