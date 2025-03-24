МНС сказало, какие доходы белорусов облагаются налогом по ставке 25%. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам, пишет БелТА.
Согласно положениям статьи 199 Налогового кодекса налоговая база подоходного налога представляет собой денежное выражение начисленных физлицу доходов как в денежной, так и в натуральной форме в совокупности за каждый месяц календарного года.
Так, в момент определения налоговой базы подоходного налога за месяц используются начисленные в отношении физлица за конкретный месяц доходы, а не фактически выплаченные. При этом учитываются доходы прошлого, а также будущих периодов. К примеру, доходы прошлых периодов в виде оплаченных больничных или же доходы будущих периодов — оплаченные отпуска.
Подобный принцип применяется в момент определения доходов, которые подлежат налогообложению по ставке 25% в отношении доходов физлиц, которые начислены за 2024 года в сумме, которая больше 200 тысяч рублей. Согласно указанному принципу, в совокупность доходов, которые облагаются по ставке 25%, включаются начисленные за 2024 год доходы по трудовым договорам, дивидендам, гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, а также создание объектов интеллектуальной собственности.
Вместе с тем дата фактической выплаты подобных доходов не оказывает влияния на принятие решение о включении или же не включении в совокупность доходов, которые облагаются по ставке 25%.
К примеру, начисленные в 2023 году дивиденды, которые фактически были выплачены в течение 2024 года, не включаются в совокупность начисленных за 2024 года доходов, которые будут облагаться по ставке 25%.
«При этом начисленные в 2024 году дивиденды, которые фактически будут выплачены только в течение 2025 года, включаются в совокупность начисленных за 2024 год доходов, облагаемых по ставке 25%», — пояснили в МНС.
В ведомстве отметили, что подобные подходы применяются и к доходам от трудовых договоров. Так, начисленная заработная плата, другие выплаты за декабрь 2024 года учитываются в совокупности доходов за 2024 год, даже если их фактическая выплата случится только в январе 2025 года.
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