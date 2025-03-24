МНС сказало, какие доходы белорусов облагаются налогом по ставке 25%

Подобный принцип применяется в момент определения доходов, которые подлежат налогообложению по ставке 25% в отношении доходов физлиц, которые начислены за 2024 года в сумме, которая больше 200 тысяч рублей. Согласно указанному принципу, в совокупность доходов, которые облагаются по ставке 25%, включаются начисленные за 2024 год доходы по трудовым договорам, дивидендам, гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, а также создание объектов интеллектуальной собственности.