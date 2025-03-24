В Волгограде таксистам предлагают зарплату до 166 тысяч

В Волгоградской области, как и по все стране, остается очень высоким спрос на водителей и на таксистов в частности. Отсюда и высокие зарплатные предложения. Работодатели готовы платить таксистам в Волгоградской области до 166,5 тысячи рублей в месяц. Об этом говорят специалисты сайта по поиску работы hh.ru, проанализировав тысячи вакансий. В среднем сегодня волгоградские таксисты получают более 100 тысяч рублей в месяц.