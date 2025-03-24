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В Волгограде таксистам предлагают зарплату до 166 тысяч

В среднем таксисты в Волгоградской области зарабатывают более 100 тысяч в месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области, как и по все стране, остается очень высоким спрос на водителей и на таксистов в частности. Отсюда и высокие зарплатные предложения. Работодатели готовы платить таксистам в Волгоградской области до 166,5 тысячи рублей в месяц. Об этом говорят специалисты сайта по поиску работы hh.ru, проанализировав тысячи вакансий. В среднем сегодня волгоградские таксисты получают более 100 тысяч рублей в месяц.

Диапазон зарплат для водителей такси в регионе колеблется от 37,4 до 166,5 тыс. рублей, говорят аналитики, это связано с тем, что многие предлагают таксистам работу по гибкому графику или частичную занятость.