Цемент в Калининградской области за год подорожал на 46,25%

Так, в Калининградской области из 287 наблюдаемых товаров зафиксировано следующее распределение: — 170 товаров показали рост цен в диапазоне от 0,03% до 10,85%; — 5 товаров сохранили прежние цены без изменений; — 112 товаров продемонстрировали снижение цен в диапазоне от 0,01% до 12,75%.
Лидеры роста за месяц.
На первом месте находится гель троксерутин с ростом цен на 10,85%. Второе место занимает краска для волос, подорожавшая на 10,68%. На третьем месте находится тарированный цемент с ростом на 8,78%. Четвертое место занимают свежесрезанные цветы (+8,63%). Замыкает пятерку лидеров крем для рук с ростом на 8,56%.
Лидеры снижения за месяц.
Первое место занимает перекись водорода с падением цен на 12,75%. На втором месте находятся детские резиновые сапоги (-8,12%). Третье место занимают электрические утюги с падением на 7,96%. Четвертое место занимают утепленные комбинезоны для детей до года (-7,32%). Замыкают пятерку женские платья из полушерстяных и смесовых тканей (-6,73%).
Годовая динамика (февраль к февралю 2023).
Из 287 наблюдаемых товаров зафиксировано следующее распределение: 247 товаров показали рост цен в диапазоне от 0,14% до 46,25%. 40 товаров продемонстрировали снижение цен в диапазоне от 0,06% до 20,98%.
Лидеры роста за год.
Первое место занимает тарированный цемент с ростом на 46,25%. На втором месте находятся газеты в розницу (+40,48%). Третье место занимает лоперамид (+35,80%). Четвертое место занимает металлочерепица (+35,23%). Замыкают пятерку свежесрезанные цветы с ростом на 30,50%.
Лидеры снижения за год.
Первое место занимает робот-пылесос с падением цен на 20,98%. На втором месте находятся смарт-часы (-10,02%). Третье место занимает керамическая облицовочная плитка (-7,43%). Четвертое место занимают спортивные костюмы для школьников (-7,18%). Замыкают пятерку виниловые обои с падением на 6,96%, отмечает Калининградстат.
Наблюдается разнонаправленная динамика цен как в месячном, так и в годовом выражении. При этом количество товаров с растущими ценами превышает количество товаров с снижающимися ценами, что указывает на общий тренд к повышению стоимости непродовольственных товаров.