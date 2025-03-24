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Около девяти тысяч мигрантов приехали в Новосибирскую область за неделю

При этом около 6,5 тысячи иностранцев уехали из региона.

Источник: Комсомольская правда

Более 8,8 тысячи мигрантов приехали в Новосибирскую область за прошедшую неделю. При этом около 6,5 тысячи иностранцев покинули регион. Об этом на оперативном совещании в правительстве доложил начальник регионального МВД Андрей Кульков.

— Во время рейдов на восьми объектах было выявлено более 200 нарушений миграционного законодательства. В ходе профилактических мероприятий из страны выдворили 20 иностранцев, а депортировали восьмерых, — добавил он.

Вместе с этим в Новосибирске провели мероприятие «Цыган», в котором было задействовано более 450 полицейских и 10 сотрудников спецподразделений. В результате работы задокументировали и раскрыли три преступления и выявили 45 административных нарушений.