Омичи пожаловались на разрушения в пятиэтажке на Королёва

Жители дома № 4а по проспекту Королёва в Омске вновь обратились в редакцию Om1 Омск с жалобой на критическое состояние здания. По их словам, установленные маяки в квартирах продолжают расходиться, подвал затапливает, а снаружи дом просто «намазали какой-то мазаниной». Ситуация, по мнению жильцов, ухудшается с каждым днём.
В мэрии Омска порталу Om1 Омск не подтвердили, что маяки на трещинах в доме расходятся.
«По информации УК ЗАО “Левобережье”, движение маяков не зафиксировано. Подтопление подвального помещения происходит паводковыми водами, установлен насос для откачки воды», — прокомментировали в городской администрации.
Также в мэрии добавили, что документы по признанию дома аварийным будут рассмотрены на заседании межведомственной комиссии. Напомним, пятиэтажка была построена в конце 1960-х годов, и капитальный ремонт здесь не проводился никогда. В 2014 году часть стены обрушилась — дыру тогда заделали бетоном, а фасад стянули металлическими стяжками. Общий износ здания на тот момент составлял 75%.