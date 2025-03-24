Омичи пожаловались на разрушения в пятиэтажке на Королёва

Также в мэрии добавили, что документы по признанию дома аварийным будут рассмотрены на заседании межведомственной комиссии. Напомним, пятиэтажка была построена в конце 1960-х годов, и капитальный ремонт здесь не проводился никогда. В 2014 году часть стены обрушилась — дыру тогда заделали бетоном, а фасад стянули металлическими стяжками. Общий износ здания на тот момент составлял 75%.