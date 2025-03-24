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Сельскую ипотеку в Нижегородской области возобновят после утверждения банков

Сельскую ипотеку в Нижегородской области возобновят после утверждения банков-участников.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, проведён отбор банков-участников программы льготной сельской ипотеки на 2025 год.

Согласно информации, возобновление выдачи кредитов возможно после заключения соглашений между банками и министерством сельского хозяйства Российской Федерации и доведения средств.

При этом отмечается, что в настоящее время прорабатываются изменения в программу сельской ипотеки. Проект решения с изменениями планируется опубликовать в I полугодии текущего года.

Ранее сообщалось, что в федеральном бюджете на 2025 год финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» увеличено до 115 млрд рублей, что на 45 млрд больше, чем в текущем году. Часть средств пойдет на поддержку льготной сельской ипотеки.