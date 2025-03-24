Сельскую ипотеку в Нижегородской области возобновят после утверждения банков

Ранее сообщалось, что в федеральном бюджете на 2025 год финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» увеличено до 115 млрд рублей, что на 45 млрд больше, чем в текущем году. Часть средств пойдет на поддержку льготной сельской ипотеки.