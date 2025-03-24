Сельскую ипотеку в Нижегородской области возобновят после утверждения банков

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, проведён отбор банков-участников программы льготной сельской ипотеки на 2025 год.
Согласно информации, возобновление выдачи кредитов возможно после заключения соглашений между банками и министерством сельского хозяйства Российской Федерации и доведения средств.
При этом отмечается, что в настоящее время прорабатываются изменения в программу сельской ипотеки. Проект решения с изменениями планируется опубликовать в I полугодии текущего года.
Ранее сообщалось, что в федеральном бюджете на 2025 год финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» увеличено до 115 млрд рублей, что на 45 млрд больше, чем в текущем году. Часть средств пойдет на поддержку льготной сельской ипотеки.