Власти Новосибирска выберут нового подрядчика для строительства школ

НОВОСИБИРСК, 24 марта, ФедералПресс. В Новосибирске будут достраивать шесть школ. Сейчас новым учредителем ведется работа по передаче прав требований на строительство объектов. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе министерства образования.