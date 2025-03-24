Власти Новосибирска выберут нового подрядчика для строительства школ

В список объектов вошли «Школа на Пролетарской», «Школа на Спортивной», «Школа в Кировском районе», «Школа в Ленинском районе», «Школа в Октябрьском районе», «Школа на Николая Сотникова».
«В настоящее время ООО “Новая школа” — новым учредителем концессионеров — ведется процедура по переоформлению организационно-распорядительной и учредительной документации. После завершения указанной работы будет осуществлена процедура выбора генподрядчика и выход на строительные площадки объектов», — говорится в ответе редакции.
В министерстве напомнили, что на предыдущего кондиционера было возбуждено уголовное дело. Строительные работы на объектах временно приостановлены по причине банкротства.
Напомним, в Новосибирске жители подняли больной вопрос: куда записывать детей в первый класс. В отдельных районах мест катастрофически не хватает.