Вместо ТРЦ с ледовой ареной в Сочи построят медцентр

Изначально проект торгового центра предполагал размещение магазинов федеральных ритейлеров, спортивных объектов и ледовой арены. Разрешение на строительство было выдано 11 октября 2023 года, а инициатором проекта выступало московское ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» с объемом инвестиций 760,3 млн руб. Завершение строительства ожидалось в октябре 2025 года, планировалось создание 50 рабочих мест.