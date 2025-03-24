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В РЭС объяснили постоянные отключения электричества на массиве «Спутник» в Янгихаётском районе Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 24 марта). Жители массива «Спутник» в Янгихаётском районе Ташкента в последнее время всё чаще жалуются в социальных сетях на регулярные отключения электроэнергии.

На эти обращения отреагировали в Ташкентских городских электросетях.

Как сообщили энергетики, перебои связаны с реализацией масштабной программы модернизации электросетевой инфраструктуры. В рамках этой программы проводится замена устаревшего — как морально, так и физически — электротехнического оборудования на новое, современное и более надёжное.

Кроме того, в стране активно ведётся подготовка к осенне-зимнему периоду, в частности, во всех районах Ташкента проводятся плановые реконструкционные и ремонтные работы.

В Янгихаётском районе специалисты РЭС занимаются капитальным ремонтом подстанций, трансформаторных пунктов, а также обновлением воздушных и подземных кабельных линий электропередачи. Это необходимо для того, чтобы в будущем обеспечить качественное и бесперебойное электроснабжение жителей.

При этом, как отмечают в РЭС, временные отключения электроэнергии происходят исключительно в целях безопасности при проведении работ, а также для равномерного распределения нагрузки в сети.

На сегодняшний день, по информации специалистов, массив «Спутник» полностью обеспечен электроэнергией. Тем не менее, возможны кратковременные перебои и в дальнейшем — в связи с продолжением ремонтных работ. В РЭС призвали жителей отнестись с пониманием и заверили, что модернизация проводится в интересах самих потребителей.