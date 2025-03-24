В РЭС объяснили постоянные отключения электричества на массиве «Спутник» в Янгихаётском районе Ташкента

На сегодняшний день, по информации специалистов, массив «Спутник» полностью обеспечен электроэнергией. Тем не менее, возможны кратковременные перебои и в дальнейшем — в связи с продолжением ремонтных работ. В РЭС призвали жителей отнестись с пониманием и заверили, что модернизация проводится в интересах самих потребителей.