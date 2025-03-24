В Перми началось расселение пяти аварийных многоквартирных домов

В районах Перми началось расселение пяти аварийных многоквартирных домов. Это дома, расположенные на улицах Карпинского, 76, Красные Казармы, 17, 12-я линия, 20, 10-я линия, 31 и Двинская, 5. Все жильцы в зависимости от форм собственности получат денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье, рассказали в пресс-службе мэрии.
В аварийном доме на улице Карпинского, 76 располагается 17 квартир, в доме на улице Красные Казармы, 17 — 16 квартир. В здании на улице 12-я линия, 20 располагается восемь жилых помещений, в доме на улице 10-я линия, 31 — три жилых помещения и в доме на улице Двинская, 5 — 12 квартир.
Расселение аварийного жилья и его демонтаж ведутся в рамках региональных и муниципальных программ. Также с этого года продолжится расселение по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену нацпроекту «Жилье и городская среда». Консультацию по вопросам расселения жители Перми могут в управлении жилищных отношений по улице Максима Горького, 18 либо по телефонам: 207−50−06, 207−50−19, 207−50−59.