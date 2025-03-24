В Перми началось расселение пяти аварийных многоквартирных домов

Расселение аварийного жилья и его демонтаж ведутся в рамках региональных и муниципальных программ. Также с этого года продолжится расселение по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену нацпроекту «Жилье и городская среда». Консультацию по вопросам расселения жители Перми могут в управлении жилищных отношений по улице Максима Горького, 18 либо по телефонам: 207−50−06, 207−50−19, 207−50−59.